Cronaca 1172

Caltanissetta ai tempi del coronavirus: nei bar si entra a gruppi di 3, guanti e mascherine per i supermercati

Molti ristoranti in città si stanno attrezzando per fare consegne a domicilio

Redazione

10 Marzo 2020 12:34

Pochissime persone in strada, stranamente più anziani a passeggio che giovani, questa mattina a Caltanissetta. Nei bar si entra tre per volta e al mercato non c’è quasi nessuno. Nei supermercati, controllati all’ingresso dagli stessi dipendenti, è possibile entrare a piccoli gruppi muniti di guanti e mascherina. Molti ristoranti in città si stanno attrezzando per fare consegne a domicilio. Intanto l’Asp di Caltanissetta ha sospeso tutti gli interventi programmati e differibili. E’ previsto un solo accompagnatore per paziente al quale sarà rilasciato un pass. Al carcere Malaspina ieri e l’altro ieri si sono registrati momenti di protesta con i detenuti che hanno ripetutamente sbattuto le suppellettili contro le sbarre. Poi la protesta è rientrata.

Pochissime persone in strada, stranamente più anziani a passeggio che giovani, questa mattina a Caltanissetta. Nei bar si entra tre per volta e al mercato non c’è quasi nessuno. Nei supermercati, controllati all’ingresso dagli stessi dipendenti, è possibile entrare a piccoli gruppi muniti di guanti e mascherina. Molti ristoranti in città si stanno attrezzando per fare consegne a domicilio. Intanto l’Asp di Caltanissetta ha sospeso tutti gli interventi programmati e differibili. E’ previsto un solo accompagnatore per paziente al quale sarà rilasciato un pass. Al carcere Malaspina ieri e l’altro ieri si sono registrati momenti di protesta con i detenuti che hanno ripetutamente sbattuto le suppellettili contro le sbarre. Poi la protesta è rientrata.

Coronavirus, salgono a 62 i casi in Sicilia: 8 in più rispetto a ieri. Sono 12 i tamponi in attesa di risultati

News Successiva Chiusi gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta. Rinviati i rinnovi e i rilasci dei permessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare