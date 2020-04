Salute 365

Caltanissetta, ai medici le mascherine assegnate dalla Protezione Civile. L’Ordine: «Gesto di attenzione per chi combatte il virus»

09 Aprile 2020 09:45

Sono arrivate anche in provincia di Caltanissetta le mascherine FFP2 assegnate dalla Protezione Civile nazionale agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. La distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici che ha già iniziato ad assegnarle ai 106 Ordini italiani.

Si tratta di dispositivi di protezione individuale che saranno destinati ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici della continuità assistenziale del territorio e ai medici che ne sono sprovvisti.

Il presidente dell’OMCeO di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito, insieme ai componenti del consiglio direttivo si sono già mobilitati per la distribuzione delle mascherine, individuando un medico referente nei 22 Comuni del Nisseno che provvederà a consegnarle ai colleghi.



«La dotazione delle mascherine risponde alle richieste e alle esigenze dei nostri colleghi che in questa fase sono fortemente impegnati nel contrasto al coronavirus e ai quali va garantita la giusta tutela - dice il presidente Giovanni D’Ippolito -. Ringrazio il presidente della Fnomceo, dottor Fillippo Anelli, per il suo impegno e la vicinanza ai nostri colleghi. Ribadisco la mia gratitudine e dell'Ordine a tutti i medici che ogni giorno danno prova di sacrificio e professionalità. La nostra categoria sta pagando un prezzo altissimo con la perdita di tanti apprezzati colleghi, una delle quali purtroppo ha colpito anche la comunità medica nissena».



