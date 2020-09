Cronaca 963

Caltanissetta, ai domiciliari per furto usciva e invitava gente in casa: 30enne condotto in carcere

Eseguito dalla Polizia di Stato provvedimento restrittivo di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un disoccupato nisseno

Redazione

18 Settembre 2020 10:11

I poliziotti della squadra mobile ieri hanno eseguito un provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, su proposta della Procura Generale, di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con la più afflittiva custodia in carcere, nei confronti di Salvatore Polizzi, trentenne disoccupato nisseno, che si trovava agli arresti domiciliari sin dal mese di maggio per il reato di furto aggravato. Il Polizzi, negli ultimi mesi ha sistematicamente violato le prescrizioni impostegli dell’Autorità giudiziaria, permettendo l’accesso e la permanenza a soggetti estranei presso la propria abitazione o risultando assente ai controlli di polizia. Tutte le violazioni, accertate dagli agenti della sezione volanti nel corso dei controlli cui l’uomo è stato sottoposto, hanno consentito all’Autorità giudiziaria di dichiarare inefficace la misura dei domiciliari disponendo la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

I poliziotti della squadra mobile ieri hanno eseguito un provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, su proposta della Procura Generale, di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con la più afflittiva custodia in carcere, nei confronti di Salvatore Polizzi, trentenne disoccupato nisseno, che si trovava agli arresti domiciliari sin dal mese di maggio per il reato di furto aggravato. Il Polizzi, negli ultimi mesi ha sistematicamente violato le prescrizioni impostegli dell’Autorità giudiziaria, permettendo l’accesso e la permanenza a soggetti estranei presso la propria abitazione o risultando assente ai controlli di polizia. Tutte le violazioni, accertate dagli agenti della sezione volanti nel corso dei controlli cui l’uomo è stato sottoposto, hanno consentito all’Autorità giudiziaria di dichiarare inefficace la misura dei domiciliari disponendo la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

News Successiva I fratelli Bianchi dovranno restituire 33 mila euro: la bella vita con il reddito di cittadinanza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare