Cronaca

Caltanissetta, ai domiciliari con un barattolo di marijuana in cucina: 20enne segnalato dalla polizia

Gli agenti sono stati attirati dal forte odore di erba che proveniva dall’abitazione del giovane

Redazione

30 Maggio 2019 13:03

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della sezione volanti, nel corso dei consueti controlli eseguiti nei confronti di soggetti sottoposti a misure anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, ecc.) hanno segnalato un ventenne – attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari – per uso personale di marijuana. Gli agenti sono stati attirati dal forte odore di erba che proveniva dall’abitazione del giovane e, di seguito alla perquisizione domiciliare, su una mensola della cucina, hanno trovato e sequestrato un barattolo di vetro contenente infiorescenze di marijuana. Il ventenne, gravato da precedenti giudiziari per spaccio di stupefacenti, è stato condotto in Questura dove gli è stata contestata la violazione amministrativa.

