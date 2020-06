Cronaca 583

Caltanissetta, Adnan Siddique ucciso da un vero e proprio commando: fermato un altro pakistano

L'uomo nella notte è stato arrestato dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri di Caltanissetta. Anche lui avrebbe partecipato all'omicidio

Redazione

09 Giugno 2020 10:24

Nel corso della notte i poliziotti della Squadra Mobile di Caltanissetta e i militari del locale Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno proceduto al fermo del cittadino di nazionalità pakistana Awan Muhammed Shariel (nella foto), ventenne che vive a Caltanissetta da quasi tre anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta per il reato di concorso in omicidio di Siddique Adnan. La Squadra Mobile di Caltanissetta, da attività di indagine svolta nei confronti di alcuni soggetti della comunità pakistana, che da tempo si sono stabiliti a Caltanissetta e in Provincia, ha raccolto gravi elementi in merito alla partecipazione di Awan Muhammed Shariel, odierno fermato, all’omicidio di Siddique Adnan, commesso la notte del 4 giugno scorso da un vero e proprio commando di cui Awan, secondo gli elementi fin qui raccolti, faceva parte. L’abitazione di Awan Muhammed Shariel, che si trova nel centro storico di Caltanissetta, è stata perquisita dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno trovato e sequestrato due cappelli con i quali si erano coperti il capo prima di entrare nell'abitazione (altri tre erano già stati trovati) e tre giraviti, che probabilmente potrebbero essere utilizzati per commettere il grave fatto omicidiario. Dalle immagini infatti gli investigatori avrebbero visto i cinque recarsi in casa di Adnan con i cappelli e con in mano dei giraviti, che potrebbero essere stati utilizzati per infierire sul corpo insieme al coltello. La perquisizione è stata estesa anche ad alcuni locali nella disponibilità del padre di Awan, che si trovano sempre nel centro storico nisseno, all’interno dei quali gli agenti hanno trovato uno zaino, avvolto in un tappeto, dove erano nascosti i documenti, compresi i passaporti, di due dei soggetti già arrestati (il 21enne Muhammad Bilal e il 27enne Muhammaid Shoaib) nei giorni scorsi dai Carabinieri per l’omicidio di Siddique.

