Cronaca 5088

Caltanissetta, adesso sono 16 le persone positive al coronavirus: 11 sono ricoverate

Altre cinque persone risultate positive al coronavirus si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi

Redazione

19 Marzo 2020 18:20

Ulteriori accessi al PS Infettivologico sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Sono 16 in totale le persone positive al coronavirus: 9 ricoverate in Malattie Infettive, 2 in terapia intensiva e 5 in isolamento domiciliare.

In atto nel reparto di malattie infettive sono presenti 10 pazienti di cui 1 con altra patologia, ma meritevole di ricovero nello stesso reparto. Gli altri 9 sono positivi al coronavirus.

Di questi ultimi 5 sono di Caltanissetta, 2 di San Cataldo e 2 della provincia di Agrigento (Sciacca e Aragona).

Presso la terapia Intensiva dedicata Covid sono presenti tre pazient, di cui 2 positivi al coronavirus. Il primo di Licata, il secondo di San Cataldo ed il terzo della provincia di Agrigento (di quest’ultimo si aspetta ancora l’esito del tampone). Quest'ultimo, un medico di Palma di Montechiaro, è arrivato in gravi condizioni questa mattina. Altri 5 tamponi sono risultati positivi e si trovano a casa in condizioni di salute stabili e che non prevedono ospedalizzazione

Si conferma che l’incremento dei casi è verosimilmente dovuta a comportamenti non conformi alle direttive ministeriali e circoscritta a situazioni in atto tracciate dagli uffici preposti dell’ASP e contenute con gli obblighi di quarantena.

Pertanto si raccomanda ancora una volta l’obbligo di permanenza domiciliare, unico strumento consistente per il contenimento della diffusione virale.

Il Direttore Generale, dott. Caltagirone rappresenta con contenuto ottimismo di essere stato informato dal Direttore di Malattie Infettive, dott. Giovanni Mazzola, relativamente al miglioramento delle condizioni di salute della paziente ricoverata per Covid-19 e proveniente da Sciacca, alla quale già domani verrà effettuato il primo tampone utile alla valutazione pre-dimissione (eventuale secondo tampone dopo 24/48 ore).

Ulteriori accessi al PS Infettivologico sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Sono 16 in totale le persone positive al coronavirus: 9 ricoverate in Malattie Infettive, 2 in terapia intensiva e 5 in isolamento domiciliare.

In atto nel reparto di malattie infettive sono presenti 10 pazienti di cui 1 con altra patologia, ma meritevole di ricovero nello stesso reparto. Gli altri 9 sono positivi al coronavirus.

Di questi ultimi 5 sono di Caltanissetta, 2 di San Cataldo e 2 della provincia di Agrigento (Sciacca e Aragona).

Presso la terapia Intensiva dedicata Covid sono presenti tre pazient, di cui 2 positivi al coronavirus. Il primo di Licata, il secondo di San Cataldo ed il terzo della provincia di Agrigento (di quest’ultimo si aspetta ancora l’esito del tampone). Quest'ultimo, un medico di Palma di Montechiaro, è arrivato in gravi condizioni questa mattina. Altri 5 tamponi sono risultati positivi e si trovano a casa in condizioni di salute stabili e che non prevedono ospedalizzazione

Si conferma che l’incremento dei casi è verosimilmente dovuta a comportamenti non conformi alle direttive ministeriali e circoscritta a situazioni in atto tracciate dagli uffici preposti dell’ASP e contenute con gli obblighi di quarantena.

Pertanto si raccomanda ancora una volta l’obbligo di permanenza domiciliare, unico strumento consistente per il contenimento della diffusione virale.

Il Direttore Generale, dott. Caltagirone rappresenta con contenuto ottimismo di essere stato informato dal Direttore di Malattie Infettive, dott. Giovanni Mazzola, relativamente al miglioramento delle condizioni di salute della paziente ricoverata per Covid-19 e proveniente da Sciacca, alla quale già domani verrà effettuato il primo tampone utile alla valutazione pre-dimissione (eventuale secondo tampone dopo 24/48 ore).

Caltanissetta, fuori casa senza un valido motivo: 38 nuovi denunciati dalle forze dell'ordine

News Successiva Coronavirus, Musumeci annuncia: "Da domani in Sicilia arrivano i controlli dell'esercito"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare