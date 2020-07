Cronaca 1231

Caltanissetta, adesso il detenuto ricoverato per Covid-19 al Sant'Elia risulta negativo

Ecco il quadro riepilogativo dei dati sul coronavirus in provincia di Caltanissetta

Rita Cinardi

07 Luglio 2020 21:44

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta sui dati del contagio da coronavirus in provincia. Nessuna variazione dei dati nelle ultime 24 ore. "Relativamente al paziente covid positivo detenuto ad Agrigento e ricoverato ieri sera - ha detto il manager Caltagirone - oggi abbiamo nuovamente ripetuto il tampone ed é risultato ancora una volta negativo. In atto lo abbiamo mantenuto in tabella tra i positivi provenienti da fuori provincia, ma domani saremo in contatto con la regione per chiarire la questione". Per riepilogare nella nostra provincia, da inizio epidemia, le persone risultate positive sono state 195. Di queste, attualmente è ricoverata una sola persona al reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia (il paziente di Agrigento appunto), 3 sono in isolamento domiciliare, 176 sono i pazienti guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province.

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta sui dati del contagio da coronavirus in provincia. Nessuna variazione dei dati nelle ultime 24 ore. "Relativamente al paziente covid positivo detenuto ad Agrigento e ricoverato ieri sera - ha detto il manager Caltagirone - oggi abbiamo nuovamente ripetuto il tampone ed é risultato ancora una volta negativo. In atto lo abbiamo mantenuto in tabella tra i positivi provenienti da fuori provincia, ma domani saremo in contatto con la regione per chiarire la questione". Per riepilogare nella nostra provincia, da inizio epidemia, le persone risultate positive sono state 195. Di queste, attualmente è ricoverata una sola persona al reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia (il paziente di Agrigento appunto), 3 sono in isolamento domiciliare, 176 sono i pazienti guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province.

Il vigile siciliano travolto e ucciso a Milano: imputato assolto per non aver commesso il fatto

News Successiva Due giovani amici tornano nelle rispettive case e muoiono nel sonno: indagini dei carabinieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare