Salute 542

Caltanissetta, acqua torbida in via San Giovanni Bosco: vietato il consumo per usi alimentari

Il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati in un punto di via San Giovanni Bosco

Redazione

07 Gennaio 2020 13:20

Il sindaco Roberto Gambino con propria ordinanza ha disposto il divieto temporaneo di consumo dell’acqua per usi alimentari relativamente al punto di prelievo “Caltanissetta 16 – via San Giovanni Bosco”. Il dipartimento prevenzione dell’Asp 2 di Caltanissetta ha infatti comunicato che dalle analisi effettuate sui campioni prelevati, è emersa la presenza di torbidità superiore al limite massimo prescritto.Fino all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario, le utenze servite dalla condotta relativa al punto di prelievo ricadenti nella via San Giovanni Bosco e zone limitrofe devono limitarsi ad utilizzare l’acqua per scopi non potabili e non alimentari. I responsabili degli esercizi pubblici alimentari devono inoltre adottare le misure di autocontrollo previste dalle norme in materia.



Il sindaco Roberto Gambino con propria ordinanza ha disposto il divieto temporaneo di consumo dell’acqua per usi alimentari relativamente al punto di prelievo “Caltanissetta 16 – via San Giovanni Bosco”. Il dipartimento prevenzione dell’Asp 2 di Caltanissetta ha infatti comunicato che dalle analisi effettuate sui campioni prelevati, è emersa la presenza di torbidità superiore al limite massimo prescritto.Fino all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario, le utenze servite dalla condotta relativa al punto di prelievo ricadenti nella via San Giovanni Bosco e zone limitrofe devono limitarsi ad utilizzare l’acqua per scopi non potabili e non alimentari. I responsabili degli esercizi pubblici alimentari devono inoltre adottare le misure di autocontrollo previste dalle norme in materia.



News Successiva La buona sanità e la speranza: i tre articoli più letti dell'anno su Seguo News nell'editoriale di Rita Cinardi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare