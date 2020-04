Attualita 316

Caltanissetta, "Acqua e Sapone" dona alla Caritas quattro bancali di prodotti per l'igiene

Continua la gara di solidarietà per aiutare chi in questo momento di emergenza sanitaria, si trova in difficoltà

Redazione

10 Aprile 2020 16:35

Con l’incombenza dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 sono cresciute vertiginosamente le vendite dei prodotti igienici, dallo shampoo al sapone, per cacciare via i rischi del contagio e forse anche un po’ di paura. Infatti come è ormai risaputo tra le indicazioni del Comitato Scientifico per la Salute, oltre al distanziamento di sicurezza, alle mascherine, viene consigliato di lavare spesso le mani e di avere insomma una più accurata attenzione all’igiene personale e dei luoghi a noi circostanti.Dai primi giorni dell’emergenza sanitaria sono diventati virali regole di condotta per igienizzare accuratamente le mani, i prodotti acquistati e le superfici. Si è parlato forse meno però del rischio che con l’incedere dell’emergenza sociale e delle emersione di nuove povertà, l’osservanza di determinate azioni potesse diventare sempre più oneroso per le famiglie in difficoltà economica. Tanto da dover scegliere se mangiare meno per lavarsi di più o viceversa. Insomma il rischio che la buona condizione igienico-sanitaria fosse un lusso che pochi si sarebbero potuti permettere.

Ecco perché la grande donazione di Acqua e Sapone alla Caritas di Caltanissetta, con quattro bancali stracolmi di sapone, bagnoschiuma, shampoo, detersivo e tanto altro, acquista un valore aggiunto nel particolare momento che stiamo vivendo. Non paragonabile ma che comunque si addiziona all’incredibile impegno che la sanità pubblica sta mettendo in campo per garantire la salute a tutti i cittadini. Con questa donazione sicuramente è stato fatto un passo in più verso la tutela del diritto alla Salute in senso lato, perché dopo oggi per tante famiglie nissene sarà più semplice poter godere di buone condizioni igienico sanitarie. Per questo la Caritas diocesana di Caltanissetta ringrazia calorosamente l’Acqua e Sapone per il contributo fornito.



Con l’incombenza dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 sono cresciute vertiginosamente le vendite dei prodotti igienici, dallo shampoo al sapone, per cacciare via i rischi del contagio e forse anche un po’ di paura. Infatti come è ormai risaputo tra le indicazioni del Comitato Scientifico per la Salute, oltre al distanziamento di sicurezza, alle mascherine, viene consigliato di lavare spesso le mani e di avere insomma una più accurata attenzione all’igiene personale e dei luoghi a noi circostanti.Dai primi giorni dell’emergenza sanitaria sono diventati virali regole di condotta per igienizzare accuratamente le mani, i prodotti acquistati e le superfici. Si è parlato forse meno però del rischio che con l’incedere dell’emergenza sociale e delle emersione di nuove povertà, l’osservanza di determinate azioni potesse diventare sempre più oneroso per le famiglie in difficoltà economica. Tanto da dover scegliere se mangiare meno per lavarsi di più o viceversa. Insomma il rischio che la buona condizione igienico-sanitaria fosse un lusso che pochi si sarebbero potuti permettere.

Ecco perché la grande donazione di Acqua e Sapone alla Caritas di Caltanissetta, con quattro bancali stracolmi di sapone, bagnoschiuma, shampoo, detersivo e tanto altro, acquista un valore aggiunto nel particolare momento che stiamo vivendo. Non paragonabile ma che comunque si addiziona all’incredibile impegno che la sanità pubblica sta mettendo in campo per garantire la salute a tutti i cittadini. Con questa donazione sicuramente è stato fatto un passo in più verso la tutela del diritto alla Salute in senso lato, perché dopo oggi per tante famiglie nissene sarà più semplice poter godere di buone condizioni igienico sanitarie. Per questo la Caritas diocesana di Caltanissetta ringrazia calorosamente l’Acqua e Sapone per il contributo fornito.



News Successiva Coronavirus, scavata una fossa comune su un'isola del Bronx a New York: è destinata agli indigenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare