Cronaca 2356

Caltanissetta, a tutta velocità con la sua auto travolge ciclista a Pian del Lago

L'uomo, un testimone di Geova, stava correndo per prendere parte, a quanto pare, ad una funzione religiosa

Rita Cinardi

16 Giugno 2019 21:25

Incidente questa mattina intorno alle 8 a Pian del Lago dove ancora una volta un automobilista ha travolto un ciclista. Maurilio Usai, 50 anni, noto sportivo nisseno, era a bordo della sua bicicletta per il consueto allenamento quando d'un tratto è stato investito da una Bmw. Alla guida dell'auto un testimone di Geova di 42 anni, S.L. le iniziali, proveniente dalla provincia di Catania, che, secondo quanto raccontato dai testimoni, stava andando a tutta velocità per prendere parte a una riunione religiosa. "Mi sono sentito per un istante in aria - ha raccontato Maurilio Usai - e poi strisciare a terra per metri. Praticamente mi ha preso la ruota posteriore della mia cannondale slice, spaccando la ruota come in foto, finendo sul cofano, e per la velocità e la violenza, ho rotto il parabrezza e poi, lui ha continuato la sua corsa folle verso un appuntamento "religioso". L'automobilista si è fermato solo perché non vedeva più visto che il parabrezza si era rotto ma non mi ha completamente soccorso. Ho intenzione di parlare con il sindaco al più presto per risolvere il problema di Pian Del Lago. Ringrazio i ciclisti e gli amici runner che mi hanno soccorso". Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha condotto lo sportivo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbero state riscontrate diverse contusioni ma, per fortuna, nulla di grave. Ad eseguire i rilievi una volante della polizia.

