Caltanissetta, a spasso con un televisore e un impianto stereo rubati: due denunciati

Chi dovesse riconosce gli apparecchi, dimostrandone la proprietà, potrà rivolgersi alla Questura di Caltanissetta: si tratta di un televisore LCD LG42 pollici e un impianto stereo Lenoir, con 5 casse

Redazione

15 Febbraio 2020 15:41

Nella serata di venerdì un equipaggio della sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, nei pressi della biblioteca Scarabelli, ha notato due pregiudicati nisseni, di trenta e ventisette anni, noti agli uffici di polizia, i quali portavano uno un grosso televisore e l’altro uno scatolo contenente un impianto stereo con cinque casse. In merito al possesso dei suindicati oggetti entrambi hanno riferito ai poliziotti di averli acquistati da un non meglio specificato cittadino di colore per la somma di 50 euro. I due fermati sono stati condotti in questura per le formalità di rito e, dopo essere stati sottoposti a rilievi presso la polizia scientifica, denunciati alla locale Procura della Repubblica, per il reato di incauto acquisto. Il televisore e lo stereo sono stati sequestrati. Chi dovesse riconoscerli, dimostrandone la proprietà, potrà rivolgersi alla Questura di Caltanissetta.

