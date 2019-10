Cronaca 840

Caltanissetta, a spasso con la marijuana nascosta in una scatola per scarpe: 19enne arrestato dalla polizia

Nei pressi della villa Cordova, il giovane, alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi.

Redazione

17 Ottobre 2019 10:07

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Owei Kessity, diciannovenne cittadino nigeriano, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 151,2 grammi di marijuana. Nel pomeriggio di ieri, l’equipaggio della volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per via Cavour, ha notato il diciannovenne nei pressi dell’ingresso della villa comunale Cordova. Il giovane, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi. Visto lo stato di agitazione del ragazzo i poliziotti lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione personale. All’interno di una scatola di scarpe contenuta in una busta in possesso a Owei Kessity gli agenti hanno trovato tre sacchetti contenenti complessivamente 151,2 grammi di marijuana. Il giovane è stato condotto in questura e dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. presso la locale Procura della Repubblica, condotto al carcere Malaspina a disposizione dell’A.G.

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Owei Kessity, diciannovenne cittadino nigeriano, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 151,2 grammi di marijuana. Nel pomeriggio di ieri, l’equipaggio della volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per via Cavour, ha notato il diciannovenne nei pressi dell’ingresso della villa comunale Cordova. Il giovane, alla vista degli agenti, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi. Visto lo stato di agitazione del ragazzo i poliziotti lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione personale. All’interno di una scatola di scarpe contenuta in una busta in possesso a Owei Kessity gli agenti hanno trovato tre sacchetti contenenti complessivamente 151,2 grammi di marijuana. Il giovane è stato condotto in questura e dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. presso la locale Procura della Repubblica, condotto al carcere Malaspina a disposizione dell’A.G.

Depistaggio Borsellino, i tre poliziotti sotto processo a Caltanissetta interrogati a Messina non rispondono

News Successiva "Violentava la figlia davanti ai nipoti sotto la minaccia di una pistola": netturbino di Favara a processo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews