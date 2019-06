Cronaca 731

Caltanissetta, a spasso con i coltelli in tasca. Due ragazzi denunciati dalla polizia

Stamattina, intorno alle quattro, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Redentore ha notato due giovani appiedati

Redazione

14 Giugno 2019 10:17

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà due giovani nisseni, un ventitreenne, gravato da precedenti giudiziari, e un diciassettenne, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Stamattina, intorno alle quattro, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Redentore ha notato due giovani appiedati, uno dei quali conosciuto alle forze dell’ordine. Di seguito alla perquisizione personale, su ognuno di essi, i poliziotti hanno trovato un coltello. Le due armi sono state sequestrate. Il ventitreenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale; il minore, invece, a quella presso il Tribunale per i minorenni. Dopo gli adempimenti di rito il diciassettenne è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà due giovani nisseni, un ventitreenne, gravato da precedenti giudiziari, e un diciassettenne, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Stamattina, intorno alle quattro, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Redentore ha notato due giovani appiedati, uno dei quali conosciuto alle forze dell’ordine. Di seguito alla perquisizione personale, su ognuno di essi, i poliziotti hanno trovato un coltello. Le due armi sono state sequestrate. Il ventitreenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale; il minore, invece, a quella presso il Tribunale per i minorenni. Dopo gli adempimenti di rito il diciassettenne è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

Titoli taroccati per insegnare nelle scuole o per inserirsi nelle graduatorie, 25 indagati

News Successiva Caltanissetta, in via Niscemi a tutta velocità centra in pieno due auto in sosta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews