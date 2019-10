Attualita 3653

Caltanissetta, a 35 anni dal diploma rimpatriata per gli studenti della "Ragioneria"

Tra una portata e l'altra, in un noto ristorante cittadino, hanno ricordato gli anni più belli con la promessa di rinnovare l'appuntamento

Rita Cinardi

26 Ottobre 2019 18:16

Rimpatriata dopo 35 anni da diploma per gli studenti della VB dell'istituto "Mario Rapisarsi". Qualcuno non ha potuto prendere parte al pranzo in un noto locale cittadino ma molti di loro non sono mancati all'apppuntamento. Oggi qualcuno fa l'avvocato, qualcun altro il consulente del lavoro, altri lavorano in uffici pubblici ma il ricordo di quegli anni passati tra i banchi di scuola, tra gioie e dolori, è rimassto intatto. E così tra una portata e l'altra hanno ricordato gli anni più belli con la promessa di rinnovare l'appuntamento.

