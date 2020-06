Cronaca 287

Caltanissetta, a 12 ore dalla bonifica il Foro Boario nuovamente invaso dai rifiuti. Il sindaco: "Vergognatevi"

Il sindaco invita i cittadini a vigilare su chi inquina. Su questi ultimi, Gambino non ha dubbi: "Sono quelli che non pagano la Tari"

16 Giugno 2020 09:41

A sole 12 ore dalla bonifica effettuata ieri dal Comune il Foro Boario è nuovamente invaso dai rifiuti. Lo ha reso noto questa mattina il sindaco Roberto Gambino con un post di dura condanna su facebook. "Questi sono cittadini che non pagano la Tari che trovano questo modo incivile di gettare i rifiuti. Per me sono dei criminali perché l’inquinamento ambientale è un crimine. Ma li scoveremo tutti e avranno sanzioni severe". Appena 12 ore prima in un altro post il sindaco, con una foto di prima e dopo, sempre sul Foro Boario aveva scritto: "Zona del foro boario prima e dopo l'intervento. Malgrado i controlli e le telecamere tra due giorni saremo costretti a ripulire. Non mi rivolgo agli incivili che provocano ciò, mi rivolgo a tutti gli altri, non girate più la testa facendo finta di non vedere, alzate la testa e denunciate questi criminali, si parlo di criminali a ragion veduta perché chi inquina l'ambiente è un criminale. Voglio anche sottolineare che i costi delle bonifiche ricadono su tutti i cittadini. Vigilate insieme a noi".

