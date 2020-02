Cronaca 1741

Caltanissetta, 80enne perde il controllo della sua auto e si schianta contro un altro mezzo: è in ospedale in gravi condizioni

L'incidente si è verificato, poco dopo la mezzanotte, in via Niscemi, all'altezza della scalinata di via Lanza. Sul posto è intervenuta una volante della polizia

20 Febbraio 2020 09:31

Un anziano di 80 anni, per cause in corso di accertamento, forse a causa dell’alta velocità, ieri sera, poco dopo la mezzanotte, mentre si trovava a bordo della sua Peugeot 308, all’altezza della scalinata di via Lanza, a Caltanissetta, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo cappottandosi e rimanendo intrappolato nel mezzo. L’auto, prima di ribaltarsi, ha impattato contro un altro mezzo parcheggiato lungo via Niscemi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo sanguinante che è stato condotto in ospedale dal 118. Al momento è ricoverato all’ospedale sant’Elia in codice rosso per sospetta emorragia celebrale. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per i rilievi di rito.

