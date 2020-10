Cronaca 40

Caltanissetta, 8 migranti positivi a Pian del Lago. L'associazione LasciateciEntrare: nessun isolamento

L'associazione afferma di aver appreso che i migranti hanno dormito all'esterno della struttura per più notti

Redazione

16 Ottobre 2020 08:09

Ci sono 8 positivi al centro di accoglienza "Pian del lago" di Caltanissetta che sono a stretto contatto con gli altri ospiti, senza alcun isolamento.La denuncia arriva dall’associazione "LasciateciEntrare" che scrive: "I migranti riferiscono di aver dormito all’esterno della struttura per più notti finchè le proteste che hanno condotto hanno permesso di farli rientrare a dormire in un luogo chiuso. All’interno del cara di Pian del Lago le condizioni riferite sono disumane e i migranti vivono e dormono con cimici e insetti senza assistenza medica. Tutt'ora una persona affetta da diabete si trova in condizione di abbandono senza le dovute attenzioni necessarie alla sua malattia".



