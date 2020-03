Cronaca 2405

Caltanissetta, 60enne si improvvisa videomaker per le vie della città: denunciato dalla polizia

Un altra donna, sempre di 60 anni ha detto di essere uscita perché annoiata di stare sempre tra le mura domestiche

Rita Cinardi

21 Marzo 2020 15:23

Un 60enne improvvisatosi videomaker è stato sorpreso e denunciato dai poliziotti mentre riprendeva le vie vuote della città per mostrarle in chat ai suoi contatti. E' accaduto ieri sera intorno alle 22. L'uomo, pur abitando in periferia si trovava in centro storico. Un reportage non giustificato che gli è costato la denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale per aver violato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato per contrastare l'emergenza coronavirus. Un'altra donna, anch'essa 60enne ha riferito agli agenti che si trovava in strada perché annoiata di stare sempre tra le quattro mura domestiche. Infine negli h24 sono stati trovati diversi giovani anche loro denunciati.

