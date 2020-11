Cronaca 990

Caltanissetta, 50enne muore per coronavirus a pochi giorni di distanza dalla madre

n tutto sono 7 i pazienti ricoverati in Rianimazione Covid-19 del Sant'Elia su un totale di 8 posti letto

Rita Cinardi

05 Novembre 2020 09:00

E' morto ieri sera nel reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un 50enne di Gela, Marco Savà. Il 23 ottobre era stato ricoverato a poche ore di distanza dalla madre 72enne che è morta nello stesso reparto il 31 ottobre. Entrambi erano arrivati all'ospedale Sant'Elia in gravi condizioni per una polmonite interstiziale da Covid-19. Intanto nella notte è stato ricoverato un altro paziente di 87 anni proveniente da Enna. In tutto sono 7 i pazienti ricoverati in Rianimazione Covid-19 del Sant'Elia su un totale di 8 posti letto.

