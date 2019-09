Cronaca 707

Caltanissetta, 41enne in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia: dovrà scontare 1 anno e 3 mesi

Eseguito ordine di carcerazione dalla Polizia di Stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale

Redazione

25 Settembre 2019 10:57

Martedì i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Marco Iannello, quarantunenne nisseno, in esecuzione al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta. L’uomo deve scontare un anno, tre mesi e cinque giorni di reclusione, a seguito di condanna definitiva, per il reato di maltrattamenti in famiglia. (Foto Archivio)

