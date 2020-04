Cronaca 3959

Caltanissetta, 40 famiglie ricevono ordinanza sgombero in piena emergenza Covid. Il sindaco: "Ho dato direttiva di sospendere"

Gambino: "Due giorni fa ho dato direttiva di provvedere alla sospensione dell'ordinanza nella parte relativa allo sgombero"

Redazione

04 Aprile 2020 12:52

Circa quaranta famiglie che abitano nella zona intorno l'Antenna Rai sulla collina Sant'Anna stanno ricevendo in queste ore da parte della Polizia Municipale, in piena emergenza covid-19 decreti di ordinanza di sgombero. Nell'ordinanza si legge che le famiglie dovrannno lasciare le abitazioni entro 20 giorni a causa del rischio crollo dell'antenna, alta 283 metri per «un diffuso stato di ossidazione degli elementi metallici dovuto alla carenza di manutenzione da parte della proprietà e segnatamente in molte sezioni dei giunti, dei ballatoi, degli agganci, degli stralli e lesione dell’ancoraggio degli stralli». Il sindaco Roberto Gambino, contattato da Seguo News ha voluto rassicurare i cittadinni. "Stiamo completando le notifiche - ha detto il primo cittadino - perché non abbiamo ancora fatto il provvedimento di sospensione. Due giorni fa ho dato direttiva al responsabile dell'Ufficio Tecnico, avvocatura comunale e segretario generale di provvedere alla sospensione dello sgombero perché ritengo superiori le motivazioni del problema legato al coronavirus e dell'emergenza sanitaria. Per cui sarà sospesa l'ordinanza nella parte che prevede lo sgombero"

Circa quaranta famiglie che abitano nella zona intorno l'Antenna Rai sulla collina Sant'Anna stanno ricevendo in queste ore da parte della Polizia Municipale, in piena emergenza covid-19 decreti di ordinanza di sgombero. Nell'ordinanza si legge che le famiglie dovrannno lasciare le abitazioni entro 20 giorni a causa del rischio crollo dell'antenna, alta 283 metri per «un diffuso stato di ossidazione degli elementi metallici dovuto alla carenza di manutenzione da parte della proprietà e segnatamente in molte sezioni dei giunti, dei ballatoi, degli agganci, degli stralli e lesione dell’ancoraggio degli stralli». Il sindaco Roberto Gambino, contattato da Seguo News ha voluto rassicurare i cittadinni. "Stiamo completando le notifiche - ha detto il primo cittadino - perché non abbiamo ancora fatto il provvedimento di sospensione. Due giorni fa ho dato direttiva al responsabile dell'Ufficio Tecnico, avvocatura comunale e segretario generale di provvedere alla sospensione dello sgombero perché ritengo superiori le motivazioni del problema legato al coronavirus e dell'emergenza sanitaria. Per cui sarà sospesa l'ordinanza nella parte che prevede lo sgombero"

Coronavirus, morto il poliziotto della scorta di Conte: aveva 52 anni. Lascia la moglie e due figlie

News Successiva Catamarano con 260 siciliani in arrivo a Pozzallo da Malta: ma 20 rifiutano quarantena in hotel

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare