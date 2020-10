Cronaca 675

Caltanissetta, 34enne condotto in carcere dalla polizia dopo l'evasione dai domiciliari

L'uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare a seguito dell’arresto per stalking e tentata estorsione eseguito dalla Squadra Mobile lo scorso mese di giugno.

Redazione

23 Ottobre 2020 11:37

I poliziotti della sezione volanti nel pomeriggio di ieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del trentaquattrenne nisseno Giuseppe Maurizio Scimonelli. L’ordinanza ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere, dopo che lo Scimonelli, lo scorso 21 ottobre era stato denunciato dai poliziotti per evasione degli arresti domiciliari. Il predetto si trovava sottoposto alla misura cautelare a seguito dell’arresto per stalking e tentata estorsione eseguito dalla Squadra Mobile lo scorso mese di giugno.

