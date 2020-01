Cronaca 817

Caltanissetta, 31 grammi di cocaina nascosta in macchina: 26enne arrestato dalla polizia

L’intervento dei poliziotti ha evitato che il giovane si liberasse dello stupefacente, gettandolo dal finestrino. Lo spaccio al dettaglio della cocaina avrebbe fruttato tra 1500 e 2000 euro



27 Gennaio 2020 17:34

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Salvatore Mario Scarantino, ventiseienne nisseno, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato sera, una pattuglia dell’antidroga, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sulla bretella che collega l’autostrada A19 a Caltanissetta, ha intercettato il giovane a bordo di un’autovettura mentre stava rientrando nel capoluogo. Gli agenti hanno pedinato l’auto fino in via Borremans, dove hanno proceduto a fermarla. Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha mostrato segni di agitazione e, nel corso della perquisizione, è stato trovato con un sacchetto in cellophane, contenente 31 grammi di cocaina, nascosto sotto la gamba. L’intervento degli agenti ha evitato che il giovane si liberasse dello stupefacente, gettandolo dal finestrino. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Scarantino ha consentito di sequestrare un altro involucro contenente circa 5 grammi di marijuana. Lo spaccio al dettaglio della cocaina sequestrata avrebbe fruttato tra 1500 e 2000 euro. L’arrestato è stato condotto in Questura per le formalità di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, condotto al carcere di Malaspina a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

