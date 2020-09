Cronaca 487

Caltanissetta, 29enne sorvegliato speciale cambia direzione alla vista della polizia: arrestato

Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante ha intercettato Davide Isola e un diciottenne a bordo di un ciclomotore che transitava a luci spente per via Rochester

Redazione

01 Settembre 2020 11:17

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Davide Isola, ventinovenne nisseno, gravato da precedenti giudiziari, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nella flagranza di reato della violazione della prescrizione imposta dal locale Tribunale, di permanere presso la propria abitazione dalle 21.00 alle 07.00. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante ha intercettato Davide Isola e un diciottenne a bordo di un ciclomotore che transitava a luci spente per via Rochester. Alla vista dei poliziotti i predetti hanno cambiato direzione di marcia per sfuggire al controllo. Raggiunti dalla pattuglia della Polizia di Stato sono stati fermati e identificati. Condotti in Questura, il diciottenne alla guida del ciclomotore è stato sanzionato amministrativamente, Isola Davide è stato invece tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto presso il carcere Malaspina di Caltanissetta. Dal mese di giugno l’uomo, per ben sette volte, è risultato assente ai controlli eseguiti dagli agenti presso la propria abitazione.

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto Davide Isola, ventinovenne nisseno, gravato da precedenti giudiziari, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nella flagranza di reato della violazione della prescrizione imposta dal locale Tribunale, di permanere presso la propria abitazione dalle 21.00 alle 07.00. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante ha intercettato Davide Isola e un diciottenne a bordo di un ciclomotore che transitava a luci spente per via Rochester. Alla vista dei poliziotti i predetti hanno cambiato direzione di marcia per sfuggire al controllo. Raggiunti dalla pattuglia della Polizia di Stato sono stati fermati e identificati. Condotti in Questura, il diciottenne alla guida del ciclomotore è stato sanzionato amministrativamente, Isola Davide è stato invece tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica è stato condotto presso il carcere Malaspina di Caltanissetta. Dal mese di giugno l’uomo, per ben sette volte, è risultato assente ai controlli eseguiti dagli agenti presso la propria abitazione.

Vasto incendio a Lipari, fiamme vicino le case. Si va verso lo stato di calamità

News Successiva In Sicilia la scuola riparte il 14, Musumeci: "Facoltà per gli istituti di spostare l'apertura al 24 settembre"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare