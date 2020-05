Cronaca 245

Caltanissetta, 24enne ai domiciliari viene trovato fuori dall'abitazione: denunciato dalla polizia

Il giovane si trova sottoposto alla predetta misura cautelare da alcuni giorni, poiché arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

09 Maggio 2020 11:44

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventiquattrenne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evasione. Ieri sera, infatti, nel corso del controllo eseguito dagli agenti, lo stesso è stato trovato fuori dalla sua abitazione in compagnia di altri due pregiudicati. Il giovane si trova sottoposto alla predetta misura cautelare da alcuni giorni, poiché arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella notte i poliziotti hanno controllato altre ventiquattro persone sottoposte a misure anticrimine (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidati in prova ai servizi sociali).

