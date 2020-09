Cronaca 778

Caltanissetta, lite per gelosia: 15enne sferra un pugno a un coetaneo e gli rompe la mandibola

Motivo della lite che ha avuto conseguenze ben più gravi del previsto una ragazza che i due si contendevano

Rita Cinardi

24 Settembre 2020 10:46

Riceve un pugno dal coetaneo che gli rompe la mandibola. Una lite tra ragazzini appena quindicenni si è trasformato in qualcosa di ben più serio quando uno dei due, una volta in pronto soccorso, ha scoperto di aver riportato la frattura della mandibola e che adesso dovrà essere sottoposto ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale. L'episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 19, nelle vicinanze del viale della Regione. Oggetto della contesa una ragazza. Uno dei due infatti aveva cominciato una storia con la ex fidanzatina dell'altro. Quest'ultimo accecato dalla gelosia ha colpito l'amico fratturandogli la mandibola. In ospedale è stato richiesto l'intervento della polizia vista la grave lesione riportata dal giovane.

