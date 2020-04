Salute 23

Caltagirone: "L'Eni disponibile a realizzare un reparto di Terapia Intensiva all'ospedale di Gela"

Il manager dell'Asp di Caltanissetta ha fornito alla compagnia petrolifera tutte le indicazioni per la realizzazione del reparto

Redazione

07 Aprile 2020 16:40

Il manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, in merito ad un comunicato stampa diffuso dall'Eni che annuncia dei fondi messi a disposizione per la realizzazione di un reparto di terapia intensiva al "Sant'Elia di Caltanissetta, chiarisce che i fondi in realtà sono destinati al "Vittorio Emanuele" di Gela. "Ho avuto modo di leggere - spiega Caltagirone - un estratto di un comunicato fatto dalla ENI relativamente ad un loro contributo per la realizzazione di una Unità di Terapia Intensiva.

Nelle settimane scorse ho avuto modo di trasmettere ad Eni le planimetrie dei due ospedali principali della provincia, per alcune valutazioni tecniche. Ho ricevuto il progetto di fattibilità di una nuova Unità di Terapia Intensiva presso il Emanuele di Gela, relativamente alla quale sto fornendo le ultime informazioni tecniche utili e propedeutiche per l’avvio della fase realizzativa. Confido nella correzione del comunicato da parte di Eni relativamente alla esatta allocazione della Terapia Intensiva presso l'ospedale. Emanuele di Gela.



