Caltagirone, incendio in un bosco: paura durante un matrimonio

In un'antica masseria adibita a locale per ricevimenti si trovavano oltre un centinaio di invitati al banchetto di un matrimonio

Redazione

09 Luglio 2019 19:24

Due vasti incendi sono divampati, nella giornata di ieri, sul territorio dei Comuni di Caltagirone e di S. Michele di Ganzaria. Le fiamme hanno raggiunto una vasta zona boschiva, in parte irraggiungibile via terra dalle squadre dei Vigili del Fuoco. È stato quindi necessario l'intervento di alcuni canadairSul territorio di San Michele di Ganzaria si trova anche un'antica masseria abidita a locale per ricevimenti, dove, al momento dell'incendio, si trovavano oltre un centinaio di invitati ad un banchetto di matrimonio.

Per gli ospiti si stava per considerare la possibilità di un'evacuazione a scopo precauzionale ma alla fine non si è resa necessaria. L'incendio è stato domato.

A provocare molti degli incendi in Sicilia anche il caldo record di questi giorni. Ieri è stato diramato un avviso Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana un rischio di incendi di pericolosità “media”, con un livello di “preallerta”. (Gds)



