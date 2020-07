Salute 78

Caldo africano nel fine settimana, in Sicilia si raggiungeranno temperature fino a 40 gradi

L'afflusso di aria calda, proveniente da Marocco e Algeria, favorirà un generale incremento delle temperature, un po' a tutte le quote

29 Luglio 2020 15:39

Anche in Sicilia in arrivo un'ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. L'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi. La prossima settimana torneranno i temporali al Centronord, anche forti."L'afflusso di aria calda, proveniente da Marocco e Algeria, favorirà un generale incremento delle temperature, un po' a tutte le quote. I valori massimi tenderanno facilmente a salire fino a 35-37 gradi su molte località di pianura da Nord a Sud, fino a sfiorare la soglia dei 40°C sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel Materano e sul Tavoliere delle Puglie, a Cosenza, nonché a Terni e nelle valli comprese tra Roma, Viterbo e Rieti. Qualche grado in meno lungo le coste, grazie alle brezze, ma in serata e nelle ore notturne l'afa si farà decisamente sentire".



