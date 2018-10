Sport 200

Calcio, seconda vittoria casalinga per la Nissa: battuto il Villarosa per 1-0

Vittoria di misura della Nissa che raggiunge la seconda posizione in classifica. A decidere il match un gran gol dell’esterno d’attacco D’Anna

Redazione

21 Ottobre 2018 20:35

Prosegue per il meglio il lavoro di Mister Ponticello, formazione ancora rimaneggiata per i nisseni che tengono a riposo l’argentino Leo e D’Anna, in partenza viene schierato lo stesso undici che mercoledì ha battuto, in Coppa Sicilia, la Master Pro. Primo tempo privo di emozioni in cui i padroni di casa nei primi 15’ minuti collezionano due buone azioni offensive senza riuscire, però, ad impensierire l’estremo difensore del Villarosa. I giovani calciatori nisseni risentono dell’impegno infrasettimanale ed il primo tempo termina sullo 0-0. Nel secondo tempo la Nissa inizia con un piglio diverso, incitata anche dal numeroso pubblico accorso al Palmintelli. Mister Ponticello ridisegna l’undici inserendo, dapprima, l’argentino Leo e successivamente l’esterno destro d’attacco Andrea D’Anna. La Nissa al 30’ si porta in vantaggio con un lancio di Leo ed inserimento del solito D’anna che, dopo un gran controllo in area, trafigge il portiere ospite, realizzando uno strepitoso gol. Negli ultimi minuti negata la doppia gioia a D’Anna, fermato su un dubbioso fuorigioco, e rete non convalidata. Prestazione certamente robusta di un gruppo di talentuosi calciatori con grandi margini di crescita. La squadra ospite ha sofferto il centrocampo nisseno senza mai riuscire ad imprimere il suo classico gioco ma al Palmintelli ha certamente ben figurato. Direzione di gara del sig. Matranga di Palermo. Nel prossimo turno la Nissa sarà impegnata sul campo dell’Atletico Aragona.

Prosegue per il meglio il lavoro di Mister Ponticello, formazione ancora rimaneggiata per i nisseni che tengono a riposo l’argentino Leo e D’Anna, in partenza viene schierato lo stesso undici che mercoledì ha battuto, in Coppa Sicilia, la Master Pro. Primo tempo privo di emozioni in cui i padroni di casa nei primi 15’ minuti collezionano due buone azioni offensive senza riuscire, però, ad impensierire l’estremo difensore del Villarosa. I giovani calciatori nisseni risentono dell’impegno infrasettimanale ed il primo tempo termina sullo 0-0. Nel secondo tempo la Nissa inizia con un piglio diverso, incitata anche dal numeroso pubblico accorso al Palmintelli. Mister Ponticello ridisegna l’undici inserendo, dapprima, l’argentino Leo e successivamente l’esterno destro d’attacco Andrea D’Anna. La Nissa al 30’ si porta in vantaggio con un lancio di Leo ed inserimento del solito D’anna che, dopo un gran controllo in area, trafigge il portiere ospite, realizzando uno strepitoso gol. Negli ultimi minuti negata la doppia gioia a D’Anna, fermato su un dubbioso fuorigioco, e rete non convalidata. Prestazione certamente robusta di un gruppo di talentuosi calciatori con grandi margini di crescita. La squadra ospite ha sofferto il centrocampo nisseno senza mai riuscire ad imprimere il suo classico gioco ma al Palmintelli ha certamente ben figurato. Direzione di gara del sig. Matranga di Palermo. Nel prossimo turno la Nissa sarà impegnata sul campo dell’Atletico Aragona.

News Successiva Calcio a 5, al Palamilan la Pro Nissa Fustal batte il Bagheria per 8 a 2

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews