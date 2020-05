Sport 210

Calcio, prosegue il piano di rilancio della Nissa: massima apertura alle altre realtà locali

L’attuale compagine sociale è pronta ad accogliere nuovi soci e nuovi sostegni, nel rispetto ed in continuità del lavoro fin ora svolto

Redazione

19 Maggio 2020 10:36

L’assemblea dei soci della Nissa Fc, convocata dal presidente Michele Savoja, si è riunita nella giornata di lunedì 18 maggio.

All’ordine del giorno, oltre al consuntivo della passata stagione, la prosecuzione del progetto di rilancio avviato lo scorso anno.

Il DG Arialdo Giammusso (nella foto) ha esposto i lusinghieri risultati conseguiti nella stagione appena conclusa (interrotta) che ha visto la Nissa ottenere il settimo posto in classifica mantenendo, nel girone di ritorno, una media punti seconda solo alla capolista Sciacca e che lasciava presagire ad ancor migliori piazzamenti.

Da sottolineare anche l’importante quarto di finale in coppa Italia.

L’organico, rinforzato nella seconda parte della stagione trascorsa, ha ben figurato ed è intenzione della dirigenza e di tutti i soci, porgere, anche in considerazione del delicato momento per lo sport, un grande attestato di stima e di vicinanza a tutti gli atleti, agli assistenti ed allo staff tecnico con a capo il mister Angelo Bognanni.

Sulla scia dei risultati conseguiti e per giusta continuità , il DG Arialdo Giammusso, ha già manifestato pubblicamente la volontà di confermare il gruppo di giocatori e lo staff tecnico.

Discutendo sul futuro, si è evidenziata massima apertura anche ad altre realtà calcistiche locali, affinché non vengano disperse risorse ed esperienze, invitandole a convergere sul progetto a lungo respiro della Nissa FC che ambisce a categorie superiori.

L’attuale compagine sociale è pronta ad accogliere nuovi soci e nuovi sostegni, nel rispetto ed in continuità del lavoro fin ora svolto.

La Nissa è una famiglia, è un gruppo di amici, è un blasone, è da sempre la maggiore squadra cittadina rappresentando la città di Caltanissetta, è di tutti coloro che la amano.

La Nissa è soprattuto pronta e desiderosa ad allargare la base sociale a tutti coloro, nisseni e non, che abbiano voglia di contribuire al suo rilancio, con dedizione e tanta passione.

La città lo chiede!



