Sport

Calcio, la Nissa si impone sul Città di Casteldaccia per 3 a 0

Prossimo impegno, domenica prossima, sul campo dell’ostica Folgore di Castelvetrano

Redazione

23 Settembre 2019 08:17

Una Nissa sempre più convincente, regola la pratica Città di Casteldaccia, con un secco 3-0 davanti a 500 entusiasti spettatori. Presenti il sindaco Roberto Gambino ed il suo vice Grazia Giammusso, la squadra biancoscudata, guidata dal mister Gianfilippo Di Matteo, ha regalato momenti di bel calcio divertendo il pubblico sugli spalti dello stadio di Pian del Lago. A decidere il match una doppietta del bomber Tomaselli che ha anche servito l’assist per l’esterno Starrantino che ha messo a segno il 2-0 sul finire del primo tempo. Gli ospiti hanno tenuto testa nella fase iniziale della partita, rendendosi anche insidiosi nel primo quarto d’ora, ma la difesa biancoscudata a retto bene, tant’è che l’estremo difensore Noto non ha dovuto effettuare alcun intervento.

Da segnalare che la Nissa ha colpito due traverse, nella stessa azione, nel finale del primo tempo. Infortunio al ginocchio per il difensore Stagnitto che ha dovuto lasciare il campo anzitempo per affidarsi alle cure dei medici. Prossimo impegno, domenica prossima, sul campo dell’ostica Folgore di Castelvetrano.



