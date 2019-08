Sport 522

Calcio, la Nissa ripescata in Promozione: Gianfilippo Di Matteo sarà l'allenatore

Di Matteo in precedenza ha allenato la Trinacria Enna, vincendo tre campionati di fila

Redazione

14 Agosto 2019 17:25

Gianfilippo Di Matteo è il nuovo allenatore della Nissa Fc. L’accordo con il tecnico ennese è stato ratificato nella serata di ieri. Di Matteo in precedenza ha allenato la Trinacria Enna, vincendo tre campionati di fila. La società inoltre informa che è stato fissato il raduno della squadra, previsto per il 19 agosto alle 10,30 allo stadio Marco Tomaselli. Sempre in apertura della preparazione pre campionato, verranno presentati anche i nuovi giocatori che cominceranno ad allenarsi agli ordini del tecnico ennese.

Gianfilippo Di Matteo è il nuovo allenatore della Nissa Fc. L’accordo con il tecnico ennese è stato ratificato nella serata di ieri. Di Matteo in precedenza ha allenato la Trinacria Enna, vincendo tre campionati di fila. La società inoltre informa che è stato fissato il raduno della squadra, previsto per il 19 agosto alle 10,30 allo stadio Marco Tomaselli. Sempre in apertura della preparazione pre campionato, verranno presentati anche i nuovi giocatori che cominceranno ad allenarsi agli ordini del tecnico ennese.

News Successiva Caltanissetta, corso per l'abilitazione ad allenatore di giovani calciatori: aperte le iscrizioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews