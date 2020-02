Sport 247

Calcio, gli U15 delle società G&G Italia e Asd Città di Caltanissetta in vetta alla classifica

Il progetto ha previsto all’inizio della stagione calcistica la composizione di una squadra, a zero costi per i ragazzi che ne fanno parte

Redazione

03 Febbraio 2020 17:56

Prosegue a gonfie vele il progetto “UNITI PER IL FUTURO“ che vede coinvolte nel settore giovanile le due società di calcio G&G Italia e ASD Città di Caltanissetta.

Il progetto ha previsto all’inizio della stagione calcistica la composizione di una squadra, a zero costi per i ragazzi che ne fanno parte, per affrontare il campionato U15-Provinciali ( anno 2005-2006 ). "Adesso - scrive Donato Parla - possiamo affermare con certezza che l’impegno da parte del Mister Gianluca Italia della G&G Italia e l’organizzazione fornita dal presidente della ASD Città di Caltanissetta Antonio Emma ha dato i sui buoni frutti!!!

La squadra composta da ragazzi che dopo un periodo di prova hanno avuto la possibilità di far parte della stessa, con la vittoria di Domenica 02 Febbraio allo stadio Palmintelli in una difficilissima gara contro la ASD Don Bosco Mussomeli ha raggiunto la vetta della classifica!!! Grande è la soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti".

Ecco i numeri: Partite disputate 7, vittorie 5, pareggi 2, nessuna sconfitta.



