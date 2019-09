Sport 436

Calcio, Coppa Italia: la Nissa si impone sul Gattopardo

La gara valida come andata della coppa Italia di Promozione, ha visto gli uomini di mister Di Matteo avere la meglio sull’ostica formazione palmese

Redazione

02 Settembre 2019 08:24

I biancoscudati con una prova convincente espugnano il campo di Palma Montechiaro con reti all’8' di Morello e raddoppio di Penalva al 33’ della ripresa.

La gara valida come andata della coppa Italia di Promozione, ha visto gli uomini di mister Di Matteo avere la meglio sull’ostica formazione palmese con un gioco a tratti convincente che non ha consentito alla squadra locale di rendersi pericolosa. I nisseni tuttavia hanno ripetutamente sfiorato il terzo gol ma invano a causa di imprecisioni sotto la porta avversaria, entrambe le squadra hanno iniziato la preparazione da pochi giorni e devono ancora esprimere tutte le loro potenzialità.

La vittoria esterna della Nissa ipoteca il passaggio del turno ma mister Di Matteo invita la squadra a mantenere alta la concentrazione in vista della gara di ritorno in programma a Caltanissetta l’8 settembre allo stadio Marco Tomaselli alle ore 16.

In settimana sono attesi nuovi arrivi con giocatori proveniente da categorie superiori per completare al meglio l’organico, la società comunica che da mercoledì sara possibile acquistare gli abbonamenti. I punti vendita saranno reso noto nei prossimi giorni. (Nella foto Ivan Morello, autore della prima rete)

