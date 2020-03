Sport 282

Calcio. Campionato di Promozione: la Nissa si impone per 2-0 sulla Empedoclina

Un piazzamento impensabile ad inizio di stagione. Domenica sfida in trasferta a Casteldaccia

Redazione

02 Marzo 2020 08:32

Continua la striscia positiva di risultati della Nissa nel campionato di Promozione. I biancoscudati si impongono al Tomaselli per due a zero contro la forte Empedoclina e salgono al settimo posto della classifica. Un piazzamento impensabile ad inizio di stagione visto che la Nissa, ripescata a fine agosto ha dovuto costruire una squadra in grande fretta. Con i rinforzi di dicembre, la formazione biancoscudata è andata via via crescendo e promette battaglia per le ultime sei partite del torneo. Per la cronaca, i nisseni sono passati in vantaggio al 24’ del primo tempo con un gol del bomber Luca Tomaselli, dopo avere costruito tre palle gol nitide. Al 42’ la squadra di mister Bognanni è rimasta in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) del terzino Diallo.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica i biancoscudati sono rimasti sempre nella metacampo ospite creando altre palle gol. Al 23’ gran diagonale di capitan Mario Passaro, tra i migliori in campo, e palla che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere. Negli ultimi minuti non succede più nulla e i biancoscudati conquistano un’altra bella vittoria. Domenica sfida in trasferta a Casteldaccia.

Continua la striscia positiva di risultati della Nissa nel campionato di Promozione. I biancoscudati si impongono al Tomaselli per due a zero contro la forte Empedoclina e salgono al settimo posto della classifica. Un piazzamento impensabile ad inizio di stagione visto che la Nissa, ripescata a fine agosto ha dovuto costruire una squadra in grande fretta. Con i rinforzi di dicembre, la formazione biancoscudata è andata via via crescendo e promette battaglia per le ultime sei partite del torneo. Per la cronaca, i nisseni sono passati in vantaggio al 24’ del primo tempo con un gol del bomber Luca Tomaselli, dopo avere costruito tre palle gol nitide. Al 42’ la squadra di mister Bognanni è rimasta in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) del terzino Diallo.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica i biancoscudati sono rimasti sempre nella metacampo ospite creando altre palle gol. Al 23’ gran diagonale di capitan Mario Passaro, tra i migliori in campo, e palla che si insacca all’angolino basso alla destra del portiere. Negli ultimi minuti non succede più nulla e i biancoscudati conquistano un’altra bella vittoria. Domenica sfida in trasferta a Casteldaccia.

News Successiva La Pro Nissa torna al successo. Superata la Siac Messina, si ritorna a lottare per i play off

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare