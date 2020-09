Sport 179

Calcio, Arialdo Giammusso si dimette dalla carica di direttore generale dell'Asd Nissa Fc

Le dimissioni sarebbero state rassegnate per motivi strettamente personali

Redazione

24 Settembre 2020 16:54

Comunico di aver rassegnato in data odierna, le mie dimissioni dalla carica di Direttore Generale dell’Asd Nissa FC e di socio, per motivazioni strettamente personali.



Con la Nissa ho vissuto mesi intensi ed importanti per la mia crescita personale e professionale ed ho avuto anche la possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze acquisendo maggiore esperienza pure nel mondo del calcio.

Ringrazio tutti i calciatori, l’allenatore Bognanni ed i suoi collaboratori per ogni momento vissuto insieme a loro, per la loro professionalità ed il loro valore sportivo e umano.



Sono certo di aver dato il massimo come uomo e come imprenditore per la squadra della mia città, spendendomi al 100 %. Auguro alla Nissa il meglio per il futuro.



Arialdo Giammusso



Comunico di aver rassegnato in data odierna, le mie dimissioni dalla carica di Direttore Generale dell’Asd Nissa FC e di socio, per motivazioni strettamente personali.



Con la Nissa ho vissuto mesi intensi ed importanti per la mia crescita personale e professionale ed ho avuto anche la possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze acquisendo maggiore esperienza pure nel mondo del calcio.

Ringrazio tutti i calciatori, l’allenatore Bognanni ed i suoi collaboratori per ogni momento vissuto insieme a loro, per la loro professionalità ed il loro valore sportivo e umano.



Sono certo di aver dato il massimo come uomo e come imprenditore per la squadra della mia città, spendendomi al 100 %. Auguro alla Nissa il meglio per il futuro.



Arialdo Giammusso



News Successiva Pro Nissa, a Caltanissetta arriva il portiere Ciccio Daino: ha ricoperto il ruolo di capitano all'Akragas

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare