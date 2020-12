Sport 371

Calcio a 5, sabato riparte il campionato: la Pro Nissa scende in campo contro il Casali del Manco

Saranno tra i convocati elementi nuovi che in settimana la società ha ufficializzato per alzare il livello

Redazione

11 Dicembre 2020 11:46

Dopo la sosta forzata riprende il campionato di serie B. La Pro Nissa sarà di scena al PalaMilan sabato con inizio alle ore 16.00. I nisseni ospiteranno la compagine calabrese del Casali del Manco. Nonostante la pausa i nostri ragazzi si sono preparati al meglio per farsi trovare pronti all’appuntamento. Saranno tra i convocati elementi nuovi che in settimana la società ha ufficializzato con l’intenzione di alzare ulteriormente il livello competitivo del roster nisseno. In un campionato difficile per le ragioni che tutti conosciamo legati al COVID-19 l’obiettivo sono i tre punti.

Dopo la sosta forzata riprende il campionato di serie B. La Pro Nissa sarà di scena al PalaMilan sabato con inizio alle ore 16.00. I nisseni ospiteranno la compagine calabrese del Casali del Manco. Nonostante la pausa i nostri ragazzi si sono preparati al meglio per farsi trovare pronti all’appuntamento. Saranno tra i convocati elementi nuovi che in settimana la società ha ufficializzato con l’intenzione di alzare ulteriormente il livello competitivo del roster nisseno. In un campionato difficile per le ragioni che tutti conosciamo legati al COVID-19 l’obiettivo sono i tre punti.

News Successiva DLF Nissa Rugby, tanti tesserati nonostante il Covid. Lo Celso: "Non ci fermiamo, le famiglie credono in noi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare