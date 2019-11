Sport 545

Calcio a 5. Plauso dell'amministrazione comunale per la storica vittoria della Pro Nissa in Coppa Divisione

Siamo orgogliosi che una compagine sportiva della città abbia ottenuto questo successo in casa contro una squadra che milita nel campionato di serie A2

Redazione

07 Novembre 2019 17:25

Unica squadra di serie B insieme al Taranto ad accedere al quarto turno di Coppa Divisione, con la vittoria ai rigori al Pala Milan contro l'Assaporto Melilli, la Pro Nissa Futsal di Caltanissetta ha scritto una pagina storica per lo sport nisseno. Tutta l'amministrazione comunale esprime un plauso per l'impresa sportiva e il pieno sostegno nel prosieguo della corsa al titolo.Siamo orgogliosi che una compagine sportiva della città abbia ottenuto questo successo in casa contro una squadra che milita nel campionato di serie A2. E' il segno che grazie alla programmazione, agli investimenti oculati e alla passione con cui operano dirigenti, atleti e sostenitori, si possono compiere grandi imprese sportive.





7 novembre 2019

L'amministrazione comunale di Caltanissetta



Unica squadra di serie B insieme al Taranto ad accedere al quarto turno di Coppa Divisione, con la vittoria ai rigori al Pala Milan contro l'Assaporto Melilli, la Pro Nissa Futsal di Caltanissetta ha scritto una pagina storica per lo sport nisseno. Tutta l'amministrazione comunale esprime un plauso per l'impresa sportiva e il pieno sostegno nel prosieguo della corsa al titolo.Siamo orgogliosi che una compagine sportiva della città abbia ottenuto questo successo in casa contro una squadra che milita nel campionato di serie A2. E' il segno che grazie alla programmazione, agli investimenti oculati e alla passione con cui operano dirigenti, atleti e sostenitori, si possono compiere grandi imprese sportive.





7 novembre 2019

L'amministrazione comunale di Caltanissetta



News Successiva Arriva a Caltanissetta la palleggiatrice Francesca Romeo, andrà a rinforzare l'Albaverde

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews