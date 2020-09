Cronaca 196

Calci e pugni alla convivente al culmine di una lite: arrestato a Santa Caterina per maltrattamenti

Si tratta di un uomo con obbligo di dimora. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato

Redazione

22 Settembre 2020 13:05

A Santa Caterina Villarmosa, militari del NORM di Caltanissetta hanno arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 47enne attualmente sottoposto all’obbligo di dimora in quel comune. L'arresto è stato effettuato a seguito della richiesta di intervento per lite in famiglia da parte della convivente, che veniva aggredita dall’uomo e riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 20 dai sanitari del pronto soccorso del Sant’Elia.

A Santa Caterina Villarmosa, militari del NORM di Caltanissetta hanno arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 47enne attualmente sottoposto all’obbligo di dimora in quel comune. L'arresto è stato effettuato a seguito della richiesta di intervento per lite in famiglia da parte della convivente, che veniva aggredita dall’uomo e riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 20 dai sanitari del pronto soccorso del Sant’Elia.

News Successiva Santa Caterina, operazione "Cerbero": annullata misura interdittiva per un imprenditore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare