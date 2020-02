Cronaca 299

Calci e pugni a un alunno disabile anche se chiedeva solo un abbraccio: maestra sospesa

E' successo in provincia di Alessandria dove un insegnante è stata sospesa dopo le indagini della squadra mobile

Redazione

17 Febbraio 2020 17:33

Spintoni, trascinamenti, allontanamenti - anche per una semplice richiesta di abbraccio - con calci agli stinchi, pestoni sui piedi ai danni di un alunno di 8 anni, affetto da autismo e con problemi di deambulazione, guardandosi alle spalle e cercando sempre di non farsi vedere. Sono le accuse mosse a una maestra 27enne di Ovada (Alessandria), sospesa per sei mesi dal servizio e indagata a piede libero in un'inchiesta della Procura di Alessandria.Le indagini della Squadra Mobile di Alessandria sono partite dopo la segnalazione dei genitori, circa un anno fa, che lamentavano - così come avevano fatto prima al dirigente della scuola primaria di Molare (Alessandria) e poi all'ufficio scolastico provinciale - disagi subiti dal figlio e una situazione di isolamento rispetto ai compagni, oltre a poca igiene e al sospetto che consumasse i pasti da solo.

Intercettazioni ambientali e video documentano anche la presenza del piccolo, spesso, in sala ginnastica, da solo, con il tablet, mentre la maestra è poco non attenta e 'distratta' dal telefonino. Interrogata, la donna si sarebbe difesa sostenendo, per esempio, che al bimbo piacesse essere trascinato per terra. Frequenti sarebbero state le discussioni con le colleghe che contestavano quell'uso eccessivo del tablet per lo scolaro. L'insegnante si è rivolta al Tribunale del riesame contro il provvedimento di sospensione, ma la sua richiesta è stata respinta e sabato scorso le è stata notificata l'ordinanza che conferma l'interdizione dalle funzioni di insegnamento.



Spintoni, trascinamenti, allontanamenti - anche per una semplice richiesta di abbraccio - con calci agli stinchi, pestoni sui piedi ai danni di un alunno di 8 anni, affetto da autismo e con problemi di deambulazione, guardandosi alle spalle e cercando sempre di non farsi vedere. Sono le accuse mosse a una maestra 27enne di Ovada (Alessandria), sospesa per sei mesi dal servizio e indagata a piede libero in un'inchiesta della Procura di Alessandria.Le indagini della Squadra Mobile di Alessandria sono partite dopo la segnalazione dei genitori, circa un anno fa, che lamentavano - così come avevano fatto prima al dirigente della scuola primaria di Molare (Alessandria) e poi all'ufficio scolastico provinciale - disagi subiti dal figlio e una situazione di isolamento rispetto ai compagni, oltre a poca igiene e al sospetto che consumasse i pasti da solo.

Intercettazioni ambientali e video documentano anche la presenza del piccolo, spesso, in sala ginnastica, da solo, con il tablet, mentre la maestra è poco non attenta e 'distratta' dal telefonino. Interrogata, la donna si sarebbe difesa sostenendo, per esempio, che al bimbo piacesse essere trascinato per terra. Frequenti sarebbero state le discussioni con le colleghe che contestavano quell'uso eccessivo del tablet per lo scolaro. L'insegnante si è rivolta al Tribunale del riesame contro il provvedimento di sospensione, ma la sua richiesta è stata respinta e sabato scorso le è stata notificata l'ordinanza che conferma l'interdizione dalle funzioni di insegnamento.



News Successiva Sistema Saguto, il Pm: "Il docente della Kore scrisse la tesi di laurea al figlio dell'ex giudice"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare