Cagnolino picchiato e lanciato contro le auto a Palermo, denunciato un 46enne

A contattare la polizia una coppia di coniugi che hanno immediatamente soccorso e rifocillato il cucciolo

11 Giugno 2020 12:42

Ennesimo episodio di maltrattamenti di animali a Palermo. In via Paolo Emiliano Giudici, nella zona della Stazione centrale, un uomo, un cittadino rumeno di 46 anni, è stato segnalato alla polizia da una coppia di coniugi che lo hanno visto picchiare ripetutamente un cucciolo di cane e poi lanciarlo contro le auto parcheggiate.La coppia ha quindi segnalato i fatti telefonando al 112 e chiedendo l'intervento della polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno visto due persone litigare. Una di queste era proprio il rumeno, mentre l'altra era un uomo intervenuto in difesa del cucciolo.

Secondo il racconto della coppia, l'uomo non sarebbe stato nuovo a episodi simili.

Il cucciolo, impaurito e con una vistosa ferito all'orecchio, è stato prima soccorso e rifocillato dai due coniugi e poi preso in carico dagli agenti che lo hanno affidato al personale competente del Comune che ha provveduto al suo inserimento in una struttura idonea e sicura.

Il 46enne, con precedenti penali, dopo gli accertamenti di rito è stato indagato per il reato di maltrattamento di animali.



