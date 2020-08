Cronaca 583

Cagnolino abbandonato sul balcone e morto a Caltanissetta: la donna respinge ogni accusa

"Sono convinta che riuscirò a dimostrare la mia innocenza" - ha detto la donna difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini

Rita Cinardi

05 Agosto 2020 17:32

Si dichiara estranea alle accuse di maltrattamenti di animali la ventenne denunciata dalla polizia, insieme al compagno, perché accusati di aver abbandonato un cane di 17 mesi in balcone dopo una fuoriosa lite tra i due. Il cane rimasto al balcone per due giorni, con temperature che hanno toccato i 40 gradi, è morto nonostante le cure del veterinario dell'Asp. "Sono convinta che riuscirò a dimostrare la mia innocenza - ha detto la donna - nelle opportune sedi giudiziarie". Secondo quanto dichiarato dalla ventenne al culmine della lite, così violenta da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ha dovuto necessariamente abbandonare l'appartamento per andare a casa dei genitori. La donna è difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini.

