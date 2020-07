Cronaca 170

Cade sul peschereccio e batte la testa: marittimo trasportato in elicottero al Sant'Elia di Caltanissetta

L'elicottero della Guardia costiera, nonostante il mare forza 5 e le forti raffiche di vento, è riuscito a garantire il soccorso del marittimo

Redazione

05 Luglio 2020 13:38

E' stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un elicottero della Guardia Costiera un uomo di 58 anni di Mola di Bari. L'uomo, che si trovava su un peschereccio a 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle, ha riportato un grave trauma cranico dopo essere caduto e aver battuto violentemente la testa. Pare fosse impegnato insieme ad altri sul peschereccio nella pesca del tonno.

E' stata la direzione marittima di Palermo con a capo il contrammiraglio Roberto Isidori a coordinare le operazioni per soccorrere l'uomo.

A seguito dell'incidente è stato subito lanciato l'allarme e verso il peschereccio si è diretta la motovedetta classe 800, la Cp 890, della Capitaneria di Porto Empedocle. C'era mare forza 5 ed era necessario, trovandosi il peschereccio a circa 20 miglia dalla costa di Porto Empedocle, del tempo per arrivare a destinazione. S'è messo in moto, quindi, per garantire il tempestivo soccorso, l'elicottero della Guardia costiera che ha caricato il 58enne ferito e l'ha trasportato all'ospedale di Caltanissetta.

L'equipaggio del peschereccio pugliese è stato assistito anche dal Cirm (centro internazionale radiomedico). La direzione marittima di Palermo ha chiesto ed ottenuto l'invio sul posto, a 20 miglia circa dalla costa Empedoclina, di un elicottero del comando di Catania. Elicottero della Guardia costiera che nonostante il mare forza 5 e le forti raffiche di vento è riuscito a garantire il soccorso del marittimo.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia.



