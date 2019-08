Cronaca 3077

Cade dal trattore, trasportato in codice rosso al Sant'Elia: è in prognosi riservata

Il settantenne è stao soccorso dal fratello che si trovava sul posto e lo ha trasportato in macchina

Rita Cinardi

26 Agosto 2019 16:54

Incidente questa mattina nei pressi di Resuttano, in territorio di Petralia Sottana dove un uomo di 70 anni è caduto dal proprio tratttore da un'altezza di circa 3 metri. Il settantenne è stao soccorso dal fratello che si trovava sul posto e lo ha trasportato in macchina fino al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stato riscontrato un brutto politrauma con la rottura della milza. Il medico di guardia al pronto soccorso ha potuto riscontrare che l'uomo era in stato confusionale e, solo sulla scorta delle lesioni visibili e dell'esame obiettivo, ha disposto gli esami diagnosti. Dalla Tac è poi emerso un quadro critico. L'uomo dunque è stato sottoposto ad intervento chirurgico dai medici Giovanni D'Ippolito e Marco Airò, supportati dal medico anestesista Salvino Asaro. Adesso il settantenne si trova in Chirurgia dove è ricoverato in prognosi riservata.

