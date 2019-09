Cronaca 2104

Cade dal tetto della sua abitazione, 22enne ricoverato in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta

Pare che stesse verificando se sul tetto del garage di sua proprietà ci fossero infiltrazioni di acqua. Adesso è in rianimazione

Redazione

18 Settembre 2019 19:47

E'in gravissime condizioni - determinate dalla frattura della teca cranica, oltre che da altre fratture sparse in tutto il corpo - il ventiduenne che è caduto dal tetto della sua abitazione, nei pressi di via Garibaldi a Menfi. Il ragazzo, giunto in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta - dopo essere stato controllato e sottoposto a tutti gli esami ritenuti necessari, dai medici del pronto soccorso, - è stato ricoverato in Rianimazione. Pare che stesse verificando - assieme ad un amico - se sul tetto del garage, di sua proprietà, vi fossero o meno delle infiltrazioni d'acqua. Il tetto in eternit si è, però, all'improvviso spaccato ed il ventiduenne è precipitato da circa tre metri d'altezza. L'altro giovane non è, invece, per fortuna, precipitato.

Il ventiduenne è rimasto gravemente ferito e, una volta scattato l'allarme, con un elisoccorso del 118, il giovane, S. F., è stato trasferito - dopo aver raggiunto uno spiazzo dove l'elicottero ha potuto atterrare - all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.



E'in gravissime condizioni - determinate dalla frattura della teca cranica, oltre che da altre fratture sparse in tutto il corpo - il ventiduenne che è caduto dal tetto della sua abitazione, nei pressi di via Garibaldi a Menfi. Il ragazzo, giunto in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta - dopo essere stato controllato e sottoposto a tutti gli esami ritenuti necessari, dai medici del pronto soccorso, - è stato ricoverato in Rianimazione. Pare che stesse verificando - assieme ad un amico - se sul tetto del garage, di sua proprietà, vi fossero o meno delle infiltrazioni d'acqua. Il tetto in eternit si è, però, all'improvviso spaccato ed il ventiduenne è precipitato da circa tre metri d'altezza. L'altro giovane non è, invece, per fortuna, precipitato.

Il ventiduenne è rimasto gravemente ferito e, una volta scattato l'allarme, con un elisoccorso del 118, il giovane, S. F., è stato trasferito - dopo aver raggiunto uno spiazzo dove l'elicottero ha potuto atterrare - all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.



News Successiva Lavori alla condotta, giovedì 19 niente acqua a Caltanissetta. La distribuzione riprenderà venerdì

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews