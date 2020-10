Cronaca 664

Cade da cavallo e batte la testa: morta una ragazza di 21 anni di Alcamo. Inutile la corsa in ospedale

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Partinico che stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto

Redazione

24 Ottobre 2020 12:42

Tragedia ad Alcamo: una 21enne, Angelica Pitò è morta dopo essere caduta dal cavallo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Partinico, in contrada Fondachelli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Partinico che stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto.Da una prima ricostruzione, sembra che la ragazza sia scivolata dalla sella, per ragioni che ancora sono al vaglio degli inquirenti, e abbia battuto con violenza la testa a terra. La 21enne è stata subito trasportata con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Palermo ma qualche ora dopo è morta.



