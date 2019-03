Attualita 313

Cablaggio in fibra ottica a Caltanissetta. Venerdì la conferenza al Comune

Ad organizzare la conferenza sono il Comune di Caltanissetta e la società Open Fiber

Redazione

20 Marzo 2019 21:26

Venerdì 22 marzo alle 11 nella Sala gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa relativa all'avvio dei lavori per il cablaggio e la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica nel territorio comunale. Ad organizzare la conferenza sono il Comune di Caltanissetta e la società Open Fiber.Per il Comune di Caltanissetta interverranno il sindaco, Giovanni Ruvolo, l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Tumminelli, il dirigente del settore, Giuseppe Tomasella. Per Open Fiber: Clara Distefano, regional manager Sicilia e Daniele Di Pietrantonio, field manager.



