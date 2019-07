Cronaca 194

Cabina elettrica in fiamme, in tilt la linea "Alta Velocità": ritardi per i treni sia da Nord che dal Sud

Un incendio doloso verificatosi in una cabina elettrica dell'Alta velocità all'altezza della stazione di Rovezzano, sta provocando notevoli disagi

Redazione

22 Luglio 2019 11:51

L'incendio doloso avvenuto alle 05:40 di questa mattina in una cabina elettrica dell'Alta velocità all'altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze, ha provocato dei gravi ritardi sul tratto tra Roma e Firenze. La circolazione è stata temporaneamente sospesa provocando la cancellazione o variazione dei treni nonché ritardi fino a 120 o anche 180 minuti. "È in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI", si legge nella nota della Fsa. I convogli toccati dai ritardi più gravi sono quelli provenienti dal nord (Bologna e Milano) e quelli dal sud (Napoli) con ritardi fino a 180 minuti. Sul posto dell’incendio sono accorse la Polfer, la DIGOS, e la scientifica, visti i sospetti sulla natura dolosa dell’incendio. Si sospetta matrice collegata a movimento NoTav in Val di Susa. Si tratta di una linea ferroviaria ad alta velocità, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei diritti,inaugurata negli anni ‘70 che permette il collegamento tra le due città in 1 ora e 30 minuti. La linea è già sovraccarica da anni con un treno dell'Alta velocità su due che arriva con un ritardo di almeno cinque minuti. Ampie le ricadute sul traffico, Paese spaccato in due e pesanti ritardi per i treni, sia da Nord che da Sud

