Butera, scontro tra un mezzo pesante e un'auto sulla Ss 115: c'è un ferito. Traffico paralizzato

Il traffico è provvisoriamente bloccato. Sul posto è intervenuta l'Anas per ripristinare la viabilità

27 Maggio 2020 16:53

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato a Butera, a causa di un incidente avvenuto al km 244.Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un’autovettura sono entrati in collisione ed una persona è rimasta ferita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



